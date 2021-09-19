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حدث في 8 ساعات| إعلان خريطة سيول الخريف وحقيقة فرض رسوم للدقيقة يدفعها متلقي المكالمات

07:16 م الأحد 19 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان خريطة سيول الخريف وحقيقة فرض رسوم للدقيقة يدفعها متلقي المكالمات

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها بيان رئاسي بشأن دعم الفنانين اجتماعيًا وصحيًا، وجدولة تعيين دفعة 2019 من الصيادلة.. والانتهاء من دفعة 2018 خلال ساعات، وخفض تنسيق القبول بالثانوية العامة بالقاهرة، مصر تتفوق على الصين في مجال تطوير تطوير العمران المستدام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات بيان رئاسي الصيادلة تنسيق القبول بالثانوية العامة الأرصاد

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