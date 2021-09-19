حدث في 8 ساعات| إعلان خريطة سيول الخريف وحقيقة فرض رسوم للدقيقة يدفعها متلقي المكالمات
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها بيان رئاسي بشأن دعم الفنانين اجتماعيًا وصحيًا، وجدولة تعيين دفعة 2019 من الصيادلة.. والانتهاء من دفعة 2018 خلال ساعات، وخفض تنسيق القبول بالثانوية العامة بالقاهرة، مصر تتفوق على الصين في مجال تطوير تطوير العمران المستدام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
"صحة الشيوخ": جدولة تعيين دفعة ٢٠١٩ من الصيادلة.. والانتهاء من دفعة
-
مصدر: تكليف الصيادلة دفعة 2018.. وجدول زمني لدفعة 2019
-
لطيف على هذه المناطق.. الأرصاد توضح توقعات طقس السبت
-
فرص لأمطار على 5 محافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان
-
انخفاض الحرارة وأمطار على 6 مناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
-
ارتفاع مؤقت في الحرارة وفرص للأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان