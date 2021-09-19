تخفيضات لا تقل عن 30%.. التموين: إقبال كثيف على معارض "أهلًا مدارس"
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتابع جيدًا جودة السلع والمنتجات المعروضة في معرض "أهلًا مدارس" من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة فيه، موضحًا أن الوزارة ترسل يوميًا عددًا من المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك.
وأضاف المصيلحي، في بيان له اليوم الأحد، إنه يتابع يوميًا ما يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا أن خطة الوزارة بالتعاون مع المحافظين تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتلقى يوميًا تقريرًا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين، موضحًا أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات الموجودة به.
وأضاف أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات او التنقل، مؤكدًا أن مديريات التموين يتم متابعتها يوميًا للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك المعارض.
وشدد متحدث التموين، على أن توجيهات وزير التموين، لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.
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