"صحة الشيوخ": جدولة تعيين دفعة ٢٠١٩ من الصيادلة.. والانتهاء من دفعة ٢٠١٨ خلال ساعات

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور زين العابدين الأطناوي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن وضع جدول زمني لخريجي ٢٠١٩ من الصيادلة؛ لتكليفهم، على أن تتم مناقشته بحلول دور الانعقاد المقبل بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكد الأطناوي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن لجنة الصحة وكل الأعضاء في حالة استنفار طول الوقت؛ لأجل جدولة تعيين الصيادلة من دفعتَي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأوضح النائب أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ناقشت عدة طلبات بأزمة صيادلة ٢٠١٨ و٢٠١٩، والوزارة قامت بالإعلان عن وظائف وتلقت العديد من الطلبات وقبلت من ٣٠ إلى ٤٠٪ من دفعة ٢٠١٨.

وتابع الأطناوي بأنه تمت مناقشة الطلبات على عدد من الجلسات بحضور الدكتورة سحر حجي مدير إدارة التكليف، وتم عمل جدول زمني لتكليف ٢٠١٩، وخلال الساعات المقبلة سيتم تكليف باقي دفعة ٢٠١٨ .