توفير 660 ألف شقة بتكلفة ميسرة.. مصر تتفوق على الصين في مجال تطوير العمران المستدام

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قائمة بالدول الفائزة بجوائز 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من عدة بلدان.

وبحسب التقرير، حصل عليه مصراوي، وتضمن 5 فائزين من دول مختلفة، احتلت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المركز الأول متفوقة على الصين والتي جاءت ثالثا.

وقال التقرير، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية احتلت المركز الأول في التصنيف لعام 2021 ساهمت في توفير مشروعات إسكان اجتماعي ميسور التكلفة في مصر.

وأوضح أن مصر على مدار الـ 40 عاما الماضية وفرت مشروعات الإسكان الاجتماعي الميسر لتعزيز وتشجيع الخيارات المجتمعية المتاحة لكل العملاء تماشيا مع الخطط التنموية واستراتيجية مصر 2030.

وعلى مدار السنوات وفرت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 660 ألف من وحدات الإسكان متضمنة المدارس والمستشفيات والملاعب والمساحات الخضراء في نحو 21 مدينة جديدة لخدمة ما يزيد عن 3 ملايين من المواطنين.

وجاءت المراكز بالترتيب على النحو التالي:

1- مصر.

2- كينيا.

3- الصين.

4- استونيا.

5- شيلي.