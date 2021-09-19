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جهاز مدينة بدر يُنفذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول

12:25 م الأحد 19 سبتمبر 2021
جهاز مدينة بدر يُنفذ حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول

أرشيفية

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة .

وأوضح المهندس عمار مندور، في بيان لوزارة الإسكان، أن الحملة أسفرت عن إزالة 50 كشكا مخالفا، والتحفظ على عددٍ من الأدوات الموجودة على أرصفة المشاة والتي تُعيق حركة المارة، ورفع الإشغالات والتعديات، بجانب تحرير 30 محضر بائع متجول بالطريق، وكذا التحفظ على 12 عربة "توك توك" لمخالفة سيرها داخل المدينة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

وفي ذات السياق، قال المهندس عمار مندور إنه تم شن حملة على مصانع الطوب المخالفة بمنطقة الـ 100 فدان، والتي أسفرت عن إزالة التعديات المقامة من المصانع.

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عمار مندور جهاز تنمية مدينة بدر إزالة التعديات والإشغالات شرطة المرافق

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