بعد توقف 10 سنوات.. برلماني يشيد بدخول مصر ضمن الدول المرتفعة في مجال التنمية البشرية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، إن الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، حقق جميع أهدافه بدخول مصر لأول مرة في التاريخ ضمن الدول المرتفعة في مجال التنمية البشرية.

وأكد الصالحي أن تقرير التنمية البشرية 2021 له أهميته الكبيرة هذا العام؛ خصوصًا أنه صدر بعد توقف 10 سنوات كاملة؛ بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها مصر، خصوصًا أحداث 25 يناير عام 2011 التي أثرت تأثيرًا سلبيًّا على الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، فى بيان له اليوم الأحد، أنه بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها، اتجه إلى إعادة بناء الاقتصاد المصري من خلال اتخاذ مجموعة من قرارات الإصلاح الاقتصادي؛ وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن نقطة الضعف الوحيدة التي تواجه مصر حاليًّا هي استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني.

وقال الصالحي إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني الإسراع في اتخاذ مجموعة من السياسات والقرارات والتشريعات لمواجهة الأزمة السكانية، مؤكدًا أن نجاح مصر في المواجهة الحقيقية للمشكلة السكانية سيجعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف عن ثقته التامة في أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من الدول الاقتصادية الكبيرة والواعدة بعد أن أصبحت مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والإفريقية والأجنبية بعد أن تم إعادة بناء البنية التحتية ومشروعات النقل والمواصلات من شبكة طرق قومية ومشروعات الأنفاق والكباري وإعادة تأهيل وتحديث المناطق الاقتصادية الكبيرة بصفة عامة، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد وبناء أكبر مدينتَين عالميتَين كبيرتَين؛ هما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.