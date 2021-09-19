صورة بالقمر الصناعي.. ننشر نموذج لخريطة تراخيص البناء في القاهرة

كتب- محمد نصار:

أفصحت محافظة القاهرة عن نموذج من خريطة تراخيص البناء الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التي تمت خلال عام 2021 والموقف المالي الختامي للعام المالي (2020/2021.

وتضمنت الخريطة ما يلي:

1- بيانات الموقع وتشمل رقم القطعة، والشارع، والحي، والمنطقة، ومساحة الأرض المرفوعة من الطبيعة ومساحة الأرض من العقد واسم العميل.

2- بيانات الرفع المساحي.

3- صورة فضائية "قمر صناعي" للموقع على الطبيعة.