كورونا في 24 ساعة| قفزة كبيرة في الإصابات.. وتطورات الموجة الرابعة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 711 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

مها طلعت: جميع اللقاحات لها تأثير وفعالية على فيروس كورونا

المغرب: وصول شحنة تضم 680 ألف جرعة من لقاح فايزر

وزير المالية: "لولا جائحة كورونا كنا حققنا معدلات نمو تصل لـ 6.5%"

لجنة مكافحة كورونا: حصول الأطفال على لقاح الأنفلونزا الموسمية "الأولى" حاليًا

محمد النادي: الزيادة في إصابات كورونا متوقعة ومحسوبة

رئيس جامعة القاهرة: فتح 17 عيادة متخصصة لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

تونس تتسلم 5 مولدات أكسجين من السعودية لمجابهة كورونا

"اللقاح طوق النجاة".. لميس الحديدي تحذر من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية

إغلاق سوق طعام في سنغافورة إثر اكتشاف إصابات بكورونا

عضو لجنة مكافحة كورونا: لم نتأكد من أمان أو فاعلية اللقاح للحوامل والأطفال

ماليزيا: الطلاب غير الملقحين قد يُمنعون من الدراسة بالمدارس

أول تعليق من مستشار الرئيس للصحة بعد إزالة مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا

مستشار الرئيس: مصر الآن في الموجة الرابعة و90% من الإصابات بسيطة

خبير آثار يشيد بقرار بريطانيا رفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 30 ألفًا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران: تحسن طفيف في الوضع الوبائي لكورونا