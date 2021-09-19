Masrawy logo white

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 2"

12:05 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 2"

سكن لكل المصريين 2

(مصراوي):

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، مضيفة أن هناك إقبالًا على الوحدات في برج العرب وأسيوط الجديدة والصعيد، وأن كل الوحدات المطروحة نفذت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز" من تقديم الإعلامية ريهام السهلي، إن شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 2" أقل من قبلها، وهناك إقبال شديد على التقديم، بشروط 3% على 30 عامًا".

وتابعت: "مبادرة الإسكان لمتوسطي الدخل تقدم لـ16 ألف مواطن، وتم سحب 28 ألف كراسة وسيتم التسليم بعد 3 سنوات" مضيفة أن يوم الخميس سيكون آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين2".

سكن لكل المصريين 2 مي عبدالحميد الإسكان الاجتماعي

الخبر التالى:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا