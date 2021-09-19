رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 2"

(مصراوي):

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط في مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، مضيفة أن هناك إقبالًا على الوحدات في برج العرب وأسيوط الجديدة والصعيد، وأن كل الوحدات المطروحة نفذت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز" من تقديم الإعلامية ريهام السهلي، إن شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 2" أقل من قبلها، وهناك إقبال شديد على التقديم، بشروط 3% على 30 عامًا".

وتابعت: "مبادرة الإسكان لمتوسطي الدخل تقدم لـ16 ألف مواطن، وتم سحب 28 ألف كراسة وسيتم التسليم بعد 3 سنوات" مضيفة أن يوم الخميس سيكون آخر موعد للتقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين2".