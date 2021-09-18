وفاة الراهب هارون السينائي أقدم رهبان دير سانت كاترين
كتب- مينا غالي:
أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي للروم الأرثوذكس في مصر وسائر إفريقيا، اليوم السبت، وفاة الراهب هارون السينائي، أقدم رهبان دير سانت كاترين في سيناء.
وقال الأنبا نيقولا: انتقل إلى الأمجاد السماوية ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر الراهب هارون السينائي وهو أحد أقدم رهبان دير القديسة كاترين في سيناء بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.
وأضاف: كان معروفا عنه أنه نموذج في حسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين.
وتقدم الأنبا نيقولا بالتعازي لنيافة المطران دميانوس رئيس دير القديسة كاترين وجميع رهبان الدير.
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