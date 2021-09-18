كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي للروم الأرثوذكس في مصر وسائر إفريقيا، اليوم السبت، وفاة الراهب هارون السينائي، أقدم رهبان دير سانت كاترين في سيناء.

وقال الأنبا نيقولا: انتقل إلى الأمجاد السماوية ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر الراهب هارون السينائي وهو أحد أقدم رهبان دير القديسة كاترين في سيناء بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف: كان معروفا عنه أنه نموذج في حسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين.

وتقدم الأنبا نيقولا بالتعازي لنيافة المطران دميانوس رئيس دير القديسة كاترين وجميع رهبان الدير.