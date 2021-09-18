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وفاة الراهب هارون السينائي أقدم رهبان دير سانت كاترين

03:56 م السبت 18 سبتمبر 2021
وفاة الراهب هارون السينائي أقدم رهبان دير سانت كاترين

وفاة الراهب هارون السينائي

كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي للروم الأرثوذكس في مصر وسائر إفريقيا، اليوم السبت، وفاة الراهب هارون السينائي، أقدم رهبان دير سانت كاترين في سيناء.

وقال الأنبا نيقولا: انتقل إلى الأمجاد السماوية ليلة أمس الجمعة 17 سبتمبر الراهب هارون السينائي وهو أحد أقدم رهبان دير القديسة كاترين في سيناء بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف: كان معروفا عنه أنه نموذج في حسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين.

وتقدم الأنبا نيقولا بالتعازي لنيافة المطران دميانوس رئيس دير القديسة كاترين وجميع رهبان الدير.

هارون السينائي وفاة هارون السينائي دير سانت كاترين الأرثوذكس سيناء

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