تعرض اليوم.. تفاصيل حلقة برنامج "من سيربح المليون" احتفالا بتأسيس mbc

كتب مينا غالي

تعرض قنوات MBC، اليوم، السبت، حلقة خاصة قدمها الإعلامي جورج قرداحي من برنامج" من سيربح المليون" تم تصويرها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC"، جرى تصويرها في لشبونة البرتغالية، بحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب وعددٍ من المدعّوين.

وخاض كل مِن ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبدالله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارةً، ومستعينين بـ "صديق" طوراً، و"تصويت جمهور" الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلّما دعت الحاجة.

ومن المقرر أن يتم مرور جميع النجوم على السجادة الحمراء قُبَيل بدء الحلقة من نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي "مجموعة MBC" وأبرز وجوهها القدماء والحاليين.

ومن أبرز الحضور في تلك الحلقة: معتز الدمرداش ونيشان ويسرا وسمية الخشاب ورزان مغربي ونجلاء بدر ونشوى الرويني وآسر ياسين وباسل الخياط وأنابيلا هلال.

وبهذه المناسبة، تحفل قنوات "مجموعة MBC" وبرامجها ومنصاتها الإعلامية بمحتوى ترفيهي استثنائي وخاص للمناسبة، إذ يطلّ أبرز وجوه MBC وإعلامييها وإدارييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن العرب الذين لهم ذكريات مع MBC.

من جانبها، تحتفل شركة "بلاتينوم ريكورز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، المنضوية تحت مظلّة "مجموعة MBC"، بالذكرى الثلاثين على طريقتها، وذلك عبر إنتاجها أغنية خاصة للمناسبة بعنوان "غنّوا للحياة" تُبث اليوم 18 سبتمبر عبر جميع المنابر الموسيقية والرقمية لـ بلاتينوم ريكوردز ، ويؤدّيها كل من نانسي عجرم، وRedOne، وماجد المهندس، وهاني شاكر، وهي من كلمات: محمد المرضي ونزار فرنسيس، وألحان كل من: RedOne، عادل خياط ومهدي بوعامر. وتوزيع RedOne. يستوحي الفيديو المصاحب للأغنية فكرته من الأجيال التي نشأت على متابعة MBC ومن إنتاج MBC Production.

وتعرض قناة MBC1 اليوم، حلقة احتفالية خاصة بالمناسبة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، يطلّ خلالها عدد من أبرز وجوه المجموعة وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود ماضية، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن العرب. يتخلّل الحلقة الاحتفالية مرور وجوه MBC ومعهم النجوم الضيوف على السجادة الحمراء.

وتُعرض أغنية "غنوا للحياة"، اليوم، وتُعرض الحلقة الاستثنائية الخاصة من "صباح الخير يا عرب" غدا.

ويبدأ عرض برنامج "MBC: ثلاثون عاما من الذكريات" على "شاهد" اعتباراً من اليوم، كما تُعرض الحلقة الاحتفالية الخاصة على MBC1 اليوم في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وفي 19 سبتمبر، تحتفي قناة MBC1 وبرنامج "صباح الخير يا عرب"بالمناسبة مع ضيوف البرنامج الذين يطلّون من الرياض ودبي، وأبرزهم العميد علي جابر مدير عام القنوات في "مجموعة MBC" وعضو لجنة تحكيم البرنامج الشهير Arabs Got Talent، والإعلامي مفيد النويصر مدير صفحات التواصل الاجتماعي لـ "مجموعة MBC"، وبعض وجوه المجموعة ونجومها مثل دانية الشافعي، مصطفى الآغا، جويل مردنيان، ريا أبي راشد، ياسر القحطاني، والفنان محمد عساف، وغيرهم.

بموازاة ذلك يعرض البرنامج عدداً من التقارير المباشرة والمصوّرة من مصر والرياض ودبي وغيرها من البلدان والعواصم، حيث تطل نخبة من نجوم الفن العرب، إلى جانب وجوه وإعلاميي المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين ممن لا تزال مكانتهم وذكراهم حاضرة بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي.