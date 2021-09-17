الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل.. والذروة في يومين

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أسبوع جديد يبدأ بارتفاع درجات الحرارة في شقيها العظمي والصغري، مضيفة أن الارتفاع يستمر خلال الأيام المقبلة، ليبلغ ذروته يوم الاثنين والثلاثاء، ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الظاهرة المؤثرة في طقس الأسبوع المقبل، هي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.