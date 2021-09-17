​الجيزة: إغلاق كلي لكوبري ترسا الجديد 5 أيام

(مصراوي):

أعلنت محافظة الجيزة، بدء أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري ترسا الجديد، في الاتجاهين والذي يربط بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات ترسا سابقًا.

وأضافت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الأعمال تستلزم إغلاق كلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين لمدة 5 أيام مـن الساعة 12 صـبـاح اليـوم الجمعـة الموافـق 17 من شهر سبتمبر الجاري، حتـى يـوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الجاري.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجري التحويلات المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير في اتجاه محور أنور السادات ترسا سابقًا، تسلك الطريق السطحي للكوبري مرورًا بشارع ترعة السيسي وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات وترغب بالسير في اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبري مـرورًا بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة أي معوقات.