إلكترونيا.. القوى العاملة: بدء التقديم للحصول على منحة الشهادات الاحترافية المعتمدة في تكنولوجيا المعلومات

مصراوي

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان بدء التقديم للحصول على منحة بالشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامجا متخصصا في تكنولوجيا المعلومات؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع شركة "أوراكل" الدولية التي تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتستهدف المنحة 400 شاب في المرحلة الأولى.

وقال سعفان في بيان له، الجمعة، إن التدريب سيكون أونلاين من خلال منصة تعليم أوراكل (Oracle Student learning subscription ) المصممة لمساعدة المتدربين علي بناء مهارات Oracle Cloud واكتساب المعرفة مشيرا إلي أن فترة التدريب بحد أقصى ٦ أشهر منهج تدريبي واحد مما يتيح فرصة أوسع للتدريب والمراجعة قبل امتحان الحصول على شهادة أوراكل.

وأضاف أن مدة المنهج التدريبي الواحد يتراوح بين ٢٥ إلى ٥٠ ساعة تدريبية، ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من طلاب السنة النهائية بجميع الكليات أو من خريجي دفعات من 2017 إلى 2021 من جميع الكليات، وأن يجتاز اختبار التدريب التمهيدي.

وأكد أن هذا التعاون بين الوزارة وشركة "أوراكل الدولية " يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والدولى وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية التكنولوجية.

وأشار إلى أن التدريب يقدم من خلال أفضل خبراء أوراكل مع توفير ترجمة باللغة العربية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من skills checks ويحتوي علي تطبيق عملي على Oracle Official Lab، فضلاً عن التواصل المباشر مع مدربي الشركة طوال فترة التدريب لتلقي استفسارات المتدربين والرد عليها.

وتابع وزير القوى العاملة أن كل متدرب سيكون عليه تقديم مشروع نهاية التدريب أونلاين، موضحا أنه للتسجيل ومعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يخص كل برنامج يمكنكم الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط التالى: اضغط هنا