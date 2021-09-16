بعد تفعيل مبادرة التمويل العقاري.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بفائدة 3% خارج أطروحات الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ بنك مصر تفعيل مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري الجديدة بفائدة متناقصة 3% على مستوى فروعه وتلقي طلبات العملاء سواء من شريحة متوسطي الدخل أو استقبال طلبات محولة من صندوق ضمان للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، بحسب ما قالته مصادر بالبنك لمصراوي.

ويتساءل راغبو الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري عن الأوراق المطلوبة أثناء التقديم في المبادرة الجديدة، بالنسبة للوحدات خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان.

وتكون الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قسيمة الزواج لو كان المتقدم متزوجا.

- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة.

- مفردات مرتب ومجموع صافي الدخل للموظفين في القطاع العام والخاص.

- وثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة.

- بيان نفقة للمطلقات، وبرنت معاش لأصحاب المعاشات.

- إيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياه _ كهرباء ) للشقة المطلوبة.

- للأعمال الحرة يتم تقديم برنت مرتب معتمد من محاسب قانوني.

منح تمويل عقاري بالمدن الجديدة.

- إخطار التخصيص.

- محضر تخصيص الأرض.

- صورة طبق الأصل من ترخيص البناء.

- شهادة من الجهاز بالبيانات المساحية المطابقة.

- كشف رسمي حالي من الضرائب العقارية.

- موافقة الجهاز على البيع والرهن.

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.

منح تمويل عقاري بالمدن القائمة:

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- صورة رسمية من العقد المسجل.

- شهادة تصرفات عقارية من تاريخ العقد المسجل حتى تاريخ آخر يوم.

- صورة طبق الأصل من تراخيص البناء.

- سداد ضريبة التصرفات العقارية ورسم تصديق نقابة المحامين.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.