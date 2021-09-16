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اليوم.. وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر

07:49 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
اليوم.. وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر

لقاح فايزر

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، إنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى من لقاح موديرنا "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومن المنتظر أن تتسلم مصر 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين.

كما جرى حل أزمة التبريد الفائق لجرعات اللقاح، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها النهائية على لقاح فايزر-بيونتِكْ كأول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

لقاح فايزر وزارة الصحة فيروس كورونا

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