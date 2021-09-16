الرئيس السيسي: "في وسطنا ناس بيعتبرونا أعداء.. تشكيك وتخريب وقتل لو أمكن"

كتب- محمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك من يعيشون في وسط المجتمع ويعتبرونا أعداءً، يسعون للقتل والتخريب حال تمكنهم من ذلك.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصري،مساء الأربعاء: "ما جابهته بلد بها 100 مليون خلال العشر سنين اللي فاتوا أمر مش سهل ونحن نحاول الحفاظ على الاستقرار".

وتابع الرئيس: "اللي بتكلم عنهم ناس في وسطينا، قاعدين ليل نهار بيتكلموا عكس الاتجاه، مش مستوعبين الدرس، وبيحاولوا ينخرطوا مع المجتمع، وبيعتبرونا عدو ليهم.. تشكيك وتخريب لو أمكن وقتل لو أمكن".