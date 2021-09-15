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خلال مداخلة هاتفية.. الرئيس السيسي يحقق أمنية أول حدادة بالمنصورة

11:26 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
خلال مداخلة هاتفية.. الرئيس السيسي يحقق أمنية أول حدادة بالمنصورة

الرئيس السيسي

مصراوي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة بوسي سعد أول امرأة تعمل في مهنة الحدادة بالمنصورة.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة الأولى.

وكانت بوسي، قد ذكرت في تقرير، أنها تعمل في مهنة الحدادة منذ 7 سنوات، ولديها 4 أولاد، وقالت"أبويا كان راجل كويس، وكان عنده 11 بنت، جوز 10 وساب لي واحدة، أنا اللي جوزتها".

الرئيس السيسي بوسي سعد مداخلة الرئيس مهنة الحدادة يوسف الحسيني

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