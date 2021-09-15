ارتفاع الحرارة 4 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس 6 أيام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام، بدء من غد الخميس، وحتى الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الحالي.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

اعتبارا من يوم الأحد 19 سبتمبر ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وعن الظواهر الجوية.

- شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

- تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الأحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

- نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح من 2 - 2.5 متر.

يوم الخميس.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وتأتي باقي التفاصيل على النحو التالي: