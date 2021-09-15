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القوات المسلحة تهنئ العقيد محمد أبوستيت لفوزه ببطولة العالم في الكيك بوكسنج

09:32 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
القوات المسلحة تهنئ العقيد محمد أبوستيت لفوزه ببطولة العالم في الكيك بوكسنج

القوات المسلحة تهنئ العقيد محمد أبوستيت

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت القوات المسلحة المصرية، العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت، لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

وذكر المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة تهنئ ابنها وإبن مصر البار عقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزة ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

محمد أبوستيت بطولة العالم الكيك بوكسنج الميدالية الذهبية حزام بطل العالم

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