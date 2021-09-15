القوات المسلحة تهنئ العقيد محمد أبوستيت لفوزه ببطولة العالم في الكيك بوكسنج

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت القوات المسلحة المصرية، العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت، لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

وذكر المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة تهنئ ابنها وإبن مصر البار عقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزة ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.