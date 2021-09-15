حدث في 8 ساعات| اعتماد أوراق 24 سفيرا جديدا والحكومة تمنح هدايا لمتلقي لقاح كورونا

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تسلم الرئيس السيسي، أوراق اعتماد 24 سفيرا جديدا بينهم سفير قطر، وإعلان الحكومة حملة جديدة للتطعيم ضد كورونا، وإعلان أسماء الفائزين بقرعة الجبانات العادية والمميزة بمحافظة الجيزة، وقرار حكومي بشأن منظومة التغذية المدرسية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: