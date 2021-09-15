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هل تزداد إصابات كورونا شتاءً وتنخفض صيفًا؟.. الصحة العالمية توضح

04:31 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
هل تزداد إصابات كورونا شتاءً وتنخفض صيفًا؟.. الصحة العالمية توضح

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، إن انخفاض حدة فيروس كورونا في فصل الصيف أمر غير صحيح، وليس لدينا ما يثبت نشاطه في الشتاء.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، للحديث عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف: "ليس لدينا ما يثبت أن هناك تباين موسمي في انتشار فيروس كورونا، بالطبع ربما تكون هناك علاقة بوجود الأشخاص داخل الأماكن المغلقة في فصل الشتاء وربما يؤدي للتقارب الاجتماعي والإصابة أكبر بالفيروس، لكن بشكل عام ليس هناك ما يثبت العلاقة الموسمية للفيروس".

وشدد على أن التغير المناخي لا يؤثر على حدة الفيروس.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية إصابات كورونا

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