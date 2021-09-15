بالمواعيد.. الصحة تكشف تفاصيل حملة "معًا نطمئن" لتسجيل لقاحات كورونا (صور)

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - علاء أحمد:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، إن تلك الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبشأن آلية تنفيذ الحملة، أوضح أنها تنطلق اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم باقي المحافظات تباعًا وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة الـ 10 صباحًا حتى ال 10 مساءً.

وأشار إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم وتذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

ويضم كل أتوبيس 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى وبزي مخصص، ومزودين بأجهزة "تابلت"متصلة بشبكة الانترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

وأكد "مجاهد" أنه فور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم.

وقال إن هذه الفرق تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو.

وعن أهداف الحملة، قال مساعد وزيرة الصحة إنها تهدف للوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم 40 % من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري.

كما تهدف لرفع مستوى الوعي لدى الموطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.

وكشف "مجاهد" عن مواعيد وخط سير الحملة بالمحافظات:

- الأربعاء والخميس محافظات ( القاهرة، الجيزة، إسكندرية).

- الجمعة: (القليوبية، الفيوم، الدقهلية).

- السبت (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية).

- الأحد (الغربية، المنيا، الإسماعيلية).

- الإثنين (دمياط، أسيوط، بورسعيد).

- الثلاثاء (المنوفية، السويس).

- الأربعاء (البحيرة، سوهاج)

- الخميس (قنا).

- الجمعة (الأقصر).

- السبت (أسوان).