قرار حكومى بشأن 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، وذلك حرصاً على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء.​