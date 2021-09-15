Masrawy logo white

لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لحالة طفل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة

09:59 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لحالة طفل مصاب بحروق من الدرجة الثالثة

الدكتور حسام المصري رئيس لجنة الاستغاثات الطبية

كتب- مصراوي:

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة ولي أمر يعاني نجله البالغ عمره 13 عامًا من حروق شديدة بالساقين والفخذين واليدين من الدرجة الثالثة على أثر تعرضه لحادث أليم، حيث ناشد الأب في استغاثته استكمال علاج نجله بمستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، أن فريق التدخل السريع للجنة تواصل مع والد الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي بدورها أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، حيث كان نجله يعاني من ارتفاع دائم في درجة الحرارة، وحالته حرجة للغاية.

وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أنه تم التواصل مع المسئولين بالفرع العلاجي بوزارة الدفاع، كما تم التنسيق مع قائد مستشفى الحلمية العسكري للعظام والتكميل، الذي قام سريعا بعرض الحالة على رئيس قسم جراحات التجميل والحروق بالمستشفى، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية، أوصى بقبول الحالة تمهيداً لاستكمال العلاج وإجراء الجراحات اللازمة على الفور، ووجه الدكتور حسام المصرى لهم جميعا الشكر على تحركهم السريع، والتعاون المستمر.

وأكد المصري، أن هذه الاستجابات الفورية تأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء؛ تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الصدد، وفي ظل حرص اللجنة الدائم على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا استمرار متابعة اللجنة لأي حالات تتطلب التدخل السريع، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار اليوم.

لجنة الاستغاثات الطبية الدكتور حسام المصري طفل مصاب بحروق حروق من الدرجة الثالثة

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر|رئيس الوزراء يشهد انطلاق ملتقى بناة مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا