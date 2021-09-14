احتفالية بـ"جيبتو فارم" بعد الإفراج عن أولى مستحضراتها بالسوق المصري

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كتب - أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة بدء الإفراج والتداول لأولى التشغيلات الإنتاجية للمستحضرات الطبية المنتجة بشركة جيبتو فارم في سوق الدواء المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتور هشام أبو ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من كبار رجال الصناعة ومسئولي هيئة الدواء المصرية.

وفي كلمته التي ألقاها رئيس هيئة الدواء المصرية؛ أشاد بدور جبتو فارم في المساهمة في توطين صناعة الدواء في مصر، والعمل على توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية الآمنة ذات الجودة والفاعلية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكد أن مصر نجحت في تحقيق الأمن الدوائي، وأصبحت تسعى لتحقيق التنافسية العالمية، وتبوء مكانتها الحقيقية وسط الدول، كما توجه بالشكر لكافة العاملين بهيئة الدواء المصرية على جهدهم المبذول في تقديم الدعم للشركات طبقا للتوجهات السياسية، وتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتوطين صناعة المستحضرات الطبية الحديثة.

وأوضح أن نجاح منظومة المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر هو نتاج للشراكات المتميزة، والتعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك تحت إشراف وتوجيهات مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية.

وأشار إلى أن مفهوم الجمهورية الجديدة تحول إلى سياسات عمل واضحة، وأن الدولة المصرية أضحت تسعى إلى توطين الصناعات الحديثة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد افتتح مدينة الدواء (جبتو فارما) في منطقة الخانكة بالقليوبية في أبريل ٢٠٢١، و تعد مدينة الدواء من أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لتوفير علاج عالي الجودة وآمن وفعال للمريض المصري.