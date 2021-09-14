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السيسي: وتيرة العمل في مصر تسير بشكل متسارع وعنيف

02:19 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السيسي: وتيرة العمل في مصر تسير بشكل متسارع وعنيف

الرئيس السيسي


كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لجميع القائمين على إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وقال السيسي، اليوم الثلاثاء: كل الشكر لفريق الأمم المتحدة للمساهمة في شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات تقريبا لم تكن تصدر عن مصر وتتسم بالشفافية والمصداقية أكثر لأنها من متخصصين ومسؤولين دوليين.

وأضاف الرئيس: بتحدث مع المصريين بلغة بسيطة جدا يفهموها ويستقبلوها بعيدا عن الأسلوب المهني والحرفي اللي أنتم بتشتغلوا بيه "الأمم المتحدة"، الدكتور عادل عبداللطيف، قال يا ترى وضعتم في الاعتبار تحديات الإقليم التي يمكن أن تؤثر على مسار التنمية في مصر.

وتابع السيسي: يا ترى إحنا كتقرير تحدثنا عن كل التحديا اللي مرت بمنطقتنا بما فيهم مصر، بقول للمصريين كان المسار المحتمل اللي يمكن كل الناس وكل المتخصصين بيرشحوه نمشي فيه هو مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب اللي شنت على مصر خلال السنوات الماضية، هنكون مشغولين بمواجهة الإرهاب فقط وبالتالي عجلة التنمية تتوقف المدة دي، معملناش كده واعتبرنا إن حربنا ضد الإرهاب مبنية أيضا على البناء والتنمية والتعمير بما تحمله من معاني العنف في الأداء.

وواصل: يمكن كتير يقولوا العمل في مصر في كل المجالات متسارع جدا وشامل وعنيف جدا في كل حاجة، اعتبرنا أن التنمية والبناء جزء من الحرب على الإرهاب، أخذنا المسارين في المواجهة، فاستهدفنا مسارات الدولة بالكامل، وشهادة التقرير للمصريين وليس للحكومة.

المشروعات القومية التنمية المصرية تقرير التنمية البشرية الرئيس السيسي

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