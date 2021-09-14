طبقا للمعايير الدولية.. وزيرا السياحة والثقافة يبحثان وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر



كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لمناقشة وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر محلياً وعالمياً طبقاً للمعايير الدولية وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وبحسب بيان اليوم، تناول اللقاء مناقشة إقامة ودعم عدد من الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبرى بالمناطق السياحية داخل مصر وخارجها مما يعكس صورة الاستقرار والتنمية التي يعيشه الوطن حالياً باعتبار السياحة أحد مصادر الدخل القومي وبما يؤكد على عراقة مصر بحضارتها وتنوعها وتعددها الثقافي.

وخلال اللقاء، وجه الدكتور خالد العناني الشكر لوزيرة الثقافة على ما تقدمه من دعم لتنشيط حركة السياحة، وأشاد بمشاركتها في مختلف المحافل التي يتم تنظيمها خاصة موكب نقل المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً سياحياً وثقافياً دولياً كبيراً من خلال تنسيق أجندة مشتركة لإقامة العديد من الأحداث السياحية والفنية والثقافية الضخمة في المدن السياحية والمناطق الأثرية لتعظيم الدور السياحي والثقافي والترويج الدعائي لها داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووضع هذه الأحداث والفعاليات على خريطة وبرامج شركات السياحة في الداخل والخارج لإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماتها السياحية والثقافية وغيرها.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على أهمية دور القوى الناعمة بمختلف صورها فى التأثير الإيجابي على المجتمعات، موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذي يستند إلى استثمار هذه القوى وتفعيلها لخدمة كافة الأهداف التنموية، مشيرة إلى أن ثراء عناصر الثقافة والفنون المصرية الناتجة عن تنوع حضاري ممتد منذ آلاف السنين يجعل الوطن قبلة عالمية للإبداع والذي يسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد الوطنى، مثمنة تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المرجوة.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار، غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، ومستشاري الوزير لكل من الإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية.

وحضر من وزارة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير، ومحمد منير المتحدث الرسمى للوزارة.