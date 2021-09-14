​متحدث الزراعة يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل اليوم الأول من معرض صحارى

كتب- أحمد مسعد:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، إن الجلسه الأولى من معرض صحارى 2021 "المعرض الزراعي الدولي في أفريقيا" تناولت التحول الرقمي وأهميته في القطاع الزراعي، باعتباره جزء من مكونات الحوكمة للعمليات المختلفة بالقطاع.

وأضاف القرش في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يسهّل التواصل مع الفلاح ويساعده في الحصول على الخدمات اللازمة، في إطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف حياة كريمة للفلاح والمواطن المصري ومساعدته في التطوير من أساليب معيشته.

وأشار القرش، إلى جهود وزارة الزراعة في ملف التحول الرقمي من خلال ميكنة الخدمات الزراعية المختلفة، مضيفًا أنه تم ميكنة 20 خدمة مختلفه وإطلاق بوابة للزراعة المصرية.

وأشار القرش إلى منظومة كارت الفلاح التي تعد أول قاعدة بيانات إلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة زراعية للمنتجات الزراعية والمستلزمات الخاصة بالفلاح كما يمكن من خلالها أن يحصل على تمويل.

ولفت القرش إلى منصة للتصدير للسوق الخارجي وهو أحد المهام الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، كما يوجد موقع إلكتروني لتسويق المنتجات بـ8 لغات، يمكن من خلاله للفلاح الحصول على شهادة اعتماد جودة من أعلى المنظمات العالمية وضمان تأمين على التوريد بنسبه 75%.

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