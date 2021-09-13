فيديو.. طفل للسيسي: "هتلف على البيوت يا عمو؟" والرئيس: "والله نفسي"

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المواطنين في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وأظهر الفيديو الرئيس السيسي يقوم بتوزيع عيديات على عدد من الأطفال في المنطقة، ليقول طفل للرئيس: "هتلف على باقي البيوت يا عمو" ليرد الرئيس: "والله نفسي".