متحدث الرئاسة ينشر صور استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء إسرائيل

كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسك رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية أنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين لبحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

​