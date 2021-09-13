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السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود السلام في الشرق الأوسط

05:22 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود السلام في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسرائيل

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما أشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

السيسي إسرائيل نفتالي بينيت عباس كامل سامح شكري

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