انفوجرافيك| "الزراعة" تصدر توصيات للمزارعين لضمان الحصول على تقاوي عالية الجودة

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حزمة من التوصيات والتنبيهات للمزارعين، لضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة وذات إنتاجية عالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بكيفية الحصول على تقاوي جيدة ذات إنتاجية عالية، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وقال الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إنه تم إصدار منشور وتعميمه على كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، بتلك التوصيات، لتوعية المزارعين بها، والتوسع في نشرها، للوصول الى كافة المزارعين بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

وتمثلت التوصيات في الآتي: شراء التقاوي من محل او منفذ مرخص له بالاتجار في التقاوي التي يتم الإشراف والرقابة عليها من قبل مهندسي فحص واعتماد التقاوي لضمان جودة التقاوي المنتجة والتي تساعد على زيادة الإنتاج، فضلا عن الحصول على فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة مثبت بها جميع البيانات الخاصة بالكمية المشتراة والاحتفاظ بها حتى يمكن الرجوع الى مصدر التقاوي في حال وجود شكوى، كذلك التأكد من مطابقة البيانات المذكورة بالفاتورة مع البيانات المدونة على عبوات التقاوي المشتراة.

واشتملت التوصيات أيضا على أنه في حال رفض التاجر إعطاء فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة، يتم الاتصال بإدارة فحص واعتماد التقاوي التابع لها، كما شددت على عدم شراء تقاوي من عبوات مفتوحة.

وناشدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، على الإبلاغ عن التجار الذين يقومون بالاتجار بدون تراخيص لمكاتب فحص واعتماد التقاوي والمنتشرة بكل مراكز المحافظات داخل الإدارات الزراعية.

وأعد مركز المعلومات الصوتية والمرئية انفوجراف، تعريفي لتوعية المزارعين بأهمية اتباع هذه التوصيات.