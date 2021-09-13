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زيادة أعداد الزوار.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعرض صحاري

10:44 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني لمعرض صحاري، بأرض المعارض الدولية، وسط زيادة أعداد الزوار للمعرض.

وتشهد البوابة الرئيسية لقاعة واحد زحام، من قبل المنظمين والزوار للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لزوار المعرض.

وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير المعرض، أمس الأحد، بحضور لفيف من المسؤولين من المهندسين والمهندسات الزراعيين و الموزعين وأصحاب الأعمال المهتمين بالمجال الزراعي في مصر والشرق الاوسط .

وينظم المعرض على مدار أربعة أيام، يجمع صحارى أكثر من ٢٠ ألف زائر مع ٢٠٠ شركة عارضة و٦٠٠ علامة تجارية من مختلف المجالات تحت سقف واحد. مما يوفر للمصنعين والتجار المحليين و الإقليميين فرصة فريدة من نوعها لنمو المبيعات واستكشاف فرص تجارية جديدة بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ​

معرض صحاري أرض المعارض وزير الزراعة السيد القصير

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