Masrawy logo white

ارتفاع 500 متر.. أحدث فيديو جوي للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

04:04 م الأحد 12 سبتمبر 2021
ارتفاع 500 متر.. أحدث فيديو جوي للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار:

تواصل الشركات المنفذة لمشروع البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة أعمالها للإسراع في التنفيذ في أقرب وقت.

ويقع البرج الأيقوني في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (cscec) الصينية وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وفيما يلي أحدث فيديو لمشروع البرج الأيقوني من خلال التصوير الجوي.

العاصمة الإدارية مشروع البرج الأيقوني منطقة الأعمال المركزية

الخبر التالى:

تنقية المناهج الدينية وإدراج موضوعات الاختلاف.. تفاصيل استراتيجية حقوق الإنسان بشأن حرية الدين والمعتقد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|تنسيق الجامعات الخاصة.. التعليم العالي: النتيجة ظهرت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا