توقف وعودة.. ماذا حدث في حركة قطارات المترو في 5 محطات خلال ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

توقفت حركة مترو الأنفاق صباح اليوم الأحد، بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء، بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إلى أن حركة القطارات، تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.

وتابعت شركة المترو: وعلى الفور، انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وبعد مرور ساعة من التوقف تقريبا، أعلنت شركة المترو، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأضافت الشركة، أنه تم على الفور الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات، مؤكدة أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثانى تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد بها أي أعطال حاليا.

من جانبه، قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الدفع بـ 15 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتي مصر القديمة وحلوان لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

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