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مستند يوضح.. هل يحق لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة التقديم للجامعات الأهلية؟

12:31 م الأحد 12 سبتمبر 2021
مستند يوضح.. هل يحق لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة التقديم للجامعات الأهلية؟

تنسيق الجامعات

كتب- محمد نصار:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية موقف طلاب الثانوية العامة "دور ثان" من الالتحاق بالجامعات الأهلية.

وقال المكتب، في منشور حصل مصراوي عليه، إن طلاب الثانوية العامة الذين لديهم دور ثان في بعض المواد سيتم فتح تعديل الرغبات لهم بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وتنسيقهم طبقا لمجموعهم الاعتباري والأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية المختلفة.

وأكد مكتب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، على أن باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية سيظل مفتوحا للراغبين في الالتحاق بها حتى ظهور كافة نتائج شهادات الثانوية العامة المصرية والمعادلة بكافة أنواعها ودورها الثاني إن وجد.

وشدد المكتب، على أن الطلاب الذين يتقدمون حتى غلق باب التقديم يتم تنسيقهم وفقا لمجموعهم الاعتباري ورغباتهم التي أدخلوها، وفي حالة استنفاذ الرغبات يتم مخاطبة الطلاب لزيادة رغبات أخرى.

تنسيق الجامعات الثانوية العامة الجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة

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