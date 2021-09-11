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بث مباشر.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

10:07 ص السبت 11 سبتمبر 2021
بث مباشر.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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عبدالفتاح السيسي السيسي حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رؤية مصر 2030

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