رئيس "حقوق إنسان النواب": فعل "طبيب الطلب" يتنافى مع الأعراف الإنسانية

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله حول واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن كرامة المواطن المصري حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة في الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على هذا الشأن.

ووجه رضوان الشكر إلى الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سرعة التحرك وإعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذي تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق واتخاذ اللازم ضده.

وأكد رضوان في نهاية الحوار أنه مستمر بمتابعة الواقعة، مشددًا أن كرامة المواطن المصري حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون في محاسبة المخطئ.