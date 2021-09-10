البابا تواضروس يقرر تعيين الأنبا أنجيلوس أسقف لندن نائبًا بابويًا على إيبارشية سيدني

كتب- مينا غالي:

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا باباويًا صباح اليوم الجمعة، بتعيين الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، نائبًا بابويًا على إيبارشية سيدني وتوابعها بأستراليا.

وفي السياق نفسه أصدر الأنبا أنجليوس بيانًا صباح اليوم بخصوص تعينه نائبا بابويا لإيبارشية سيدني وتوابعها، قدم فيه الشكر للبابا تواضروس الثانى لثقته وتعيينه نائبا بابويا لإيبارشية سيدنى، كما قدم الشكر للأنبا تادرس مطران بورسعيد على ما قام به من مجهودات طوال الفترة الماضية.

وعقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا يوم الجمعة قبل الماضي الموافق 27 أغسطس، ضم الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها (عبر التواصل التليفوني) وذلك لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا وبحث المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة، إثر تحقيقات نشرت على الصفحة الرئيسية بجريدة سيدنى مورنينج هيرالد الورقية وموقعها الإلكتروني إضافة إلى مواقع أخرى يوم السبت الموافق 21 أغسطس، كما نشرت تقريرا أخر أمس الأول 8 سبتمبر يتعلق بعدد من الشخصيات القبطية وجمعية قبطية أخرى.