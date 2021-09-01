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تعيين الخريجين.. السكة الحديد تستعد لتخريج أول دفعة من معهد وردان

11:47 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
تعيين الخريجين.. السكة الحديد تستعد لتخريج أول دفعة من معهد وردان

معهد وردان للنقل

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس طه رجب، مدير معهد السكة الحديد للتكنولوجيا بوردان، عن بدء التجهيز لإقامة احتفالية بتخريج الدفعة الأولى من طلاب المعهد.

وأضاف "رجب" لمصراوي، أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتخريج أول دفعة من طلاب المعهد، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم الاحتفالية نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل.

وأوضح مدير معهد السكة الحديد، أن الدفعة الأولى تضم 96 طالبًا ينتظرهم مستقبل واعد مع الهيئة، وسيتم تعيينهم فور تخرجهم، وتصعيد المتفوقين لاستكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين آخرين.

ولفت إلى أن هناك شركات أجنبية تسعى للتعامل مع خريجي المعاهد وسداد ألفين دولار حق رعاية، إضافة إلى راتب شهري كبير، ولكن الهيئة بحاجة إليهم، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزير النقل بطلاب المعهد.

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معهد وردان السكة الحديد طه رجب كامل الوزير

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