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الجيزة: تنفيذ إضاءة جمالية ورفع السيارات المتعدية على شارع ترسا - فيديو

09:52 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الجيزة: تنفيذ إضاءة جمالية ورفع السيارات المتعدية على شارع ترسا - فيديو

شارع ترسا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة بشارع ترسا بحي الطالبية ودعمه بإضاءات جمالية، بالإضافة إلى حملات كنس وتجريد للطريق ورفع السيارات المتعدية على الطريق والانتظار الخاطئ.

جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة أية معوقات تواجه انتظام الحركة المرورية أمام المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحور يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المرورى على شارعي الأهرام وفيصل.

وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة في ضوء الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ.

يذكر، أن المحور بديل لشارع الأهرام وذلك بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويربط الكوبري شارع ترسا بشارع اللبيني ومحور المنصورية، وهو على ارتفاع كبير حيث يعبر أعلى "محور المريوطية - الطريق الدائري، ويربط الكوبري بين محور ترسا ومحور المريوطية.

شارع ترسا محافظة الجيزة إضاءات جمالية

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