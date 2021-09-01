"الزراعة": تفتيش 275 مركز بيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية بـ12 محافظة خلال أغسطس

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، شنت حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأوضح الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 12 محافظة؛ وهي (الشرقية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أغسطس، وتم رصد 129 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (24) قرارًا إداريًّا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص بعدد (106) منشآت بيطرية بمحافظات: (الشرقية- بني سويف- الغربية- البحيرة- القليوبية- كفر الشيخ- الجيزة- المنيا- المنوفية- السويس)، وتم عمل محضر جنح بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل (11) محضرًا (إداريًّا) بمحافظات: الشرقية- بني سويف- المنوفية.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (11) مركزًا بيطريًّا مخالفًا بمحافظات: الشرقية- الدقهلية- بني سويف- الإسكندرية- كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.