الصحة العالمية تصدم العالم: رصد تحور جديد لكورونا تحت اسم "مو"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تحت اسم "مو"، ظهرت للمرة الأولى في كولومبيا خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية، أن المتحور "مو"، يعرف علميا باسم "بي. 1.621" B.1.621.

وأشارت إلى أن لدى هذا المتحور طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة وهو ما جعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها لفهم خصائصها.

وقالت النشرة إن "المتحور "مو" يحتوي على كوكبة من الطفرات التي تشير إلى خصائص محتملة للهروب المناعي"أي تجنب الدفاعات المناعية ومقاومة اللقاحات.

وأضافت أنه "على الرغم من أن الانتشار العالمي للمتحور "مو" قد انخفض بين حالات الإصابة الراهنة بكورونا، إذ يقدر حاليا بأقل من 0.1 في المئة، إلا أن الانتشار قد ازداد في كولومبيا بنسبة 39 في المئة والإكوادور بنسبة 13 في المئة.