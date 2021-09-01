بالأسعار والمواصفات.. سيتي إيدج تطرح شققا بالتمويل العقاري في العاصمة الإدارية

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد مكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن الشركة تطرح حاليا الحجز في مشروع المقصد ريزيدنس بالحي السكني الثالث، بنظام التمويل العقاري.

وأضاف مكاوي في تصريحات لمصراوي، أن عدد وحدات المشروع بالعاصمة الإدارية التي تطرحها الشركة يصل لـ12 ألف وحدة بين شقق سكنية وفيلات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بيع 1000 وحدة.

وأشار مكاوي إلى أن الوحدات يمكن شراؤها بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة حيث يصل مساحة الوحدة لـ 150 مترا عبارة عن 3 غرف.

وتابع: أسعار الوحدات تتراوح بين مليون و750 ألفا وحتى 2 مليون و250 ألف جنيه حتى تكون متوافقة مع الحد الأقصى لسعر الوحدة في مبادرة التمويل العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج، أن التقسيط بالتمويل العقاري على 20 سنة، كما يوجد أنظمة سداد للشركة على مدد تصل لـ10 سنوات، لافتا إلى أن إذا ارتفع السعر عن 2 مليون و250 ألف يتم التقسيط على 10 سنوات كحد اقصى وخارج مبادرة التمويل العقاري.

اقرأ أيضًا:

وفر على نفسك.. أين توجد كراسات شروط شقق سكن كل المصريين (2)؟

التمويل العقاري| الإسكان توضح طريقة امتلاك شقة أغلى من 1.4 مليون جنيه

الأضخم.. الإسكان تعلن طرح أكبر عدد من الشقق لمختلف الشرائح بالتمويل العقاري