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صندوق تحيا مصر يوفر المواد الغذائية لأهالي قرية أبو غليله بسيدي براني- صور

11:53 م الإثنين 09 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تواصل قافلة صندوق تحيا مصر توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمركز سيدي براني في محافظة مطروح، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا".

وأكد الصندوق، أن فريق عمل الصندوق بمشاركة متطوعين من القرية ومؤسسة أشرقت، يقومون الآن بتوزيع 4 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، وكرتونة مواد غذائية جافة لكل أسرة في القرية.

وكانت قافلة صندوق تحيا مصر وصلت لمركز سيدي براني صباح اليوم وتحوي 6 أطنان دواجن، و18 طنًا مواد غذائية جافة، و23 طن عصائر ومعلبات، لتوزيعها على نحو 1500 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في عدة مناطق تابعة لمركز سيدي براني وهي: أم الحمام، العزبة البيضا، عزبة المخاض والحرية، المعبدية، العزيزية، العزبة الشرقية، عزبة التوحيد، عزبة سعيط، علم نجم، حي الامل، عزبة الفرقان، عيت ابو عامود، العزبة القبلية وعزبة حبون، علم الحرش، بو غليله، عزبة الشيخ، حكارة، عمرو بن العاص، وسط السوق، طربان الغربية، العزيزية حنون، بوسطيل قبلي، عزبة شيخ رحيم، الشهيبات، التمأويل، عزبة الحداد.​

صندوق تحيا مصر مركز سيدي براني مطروح مبادرة بالهنا والشفا

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