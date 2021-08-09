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"لم ينبت شعرها منذ الولادة".. السيسي يستجيب لعلاج الطفلة مريم "فيديو"

08:05 م الإثنين 09 أغسطس 2021
"لم ينبت شعرها منذ الولادة".. السيسي يستجيب لعلاج الطفلة مريم "فيديو"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة مريم التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس، وتعاني التنمر أيضا؛ ما جعلها لا تخرج من المنزل.

وعبرت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، على شاشة صدى البلد، عن سعادتها، قائلة: "مش قادرة أقولك أنا فرحانالك قد إيه" موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ربنا يراضيك زي ما بتراضي الناس".

وعرضت الإعلامية حالة الطفلة مريم التي روى والدها أحمد كيلاني قصة مرضها ومعاناتها من التنمر.

وقال والد الطفلة إنها منذ ولادتها لم ينبت لها شعر، وتم عرضها على الأطباء لكن تكلفة العلاج كان فوق الاستطاعة.

السيسي الطفلة مريم التنمر عزة مصطفى برنامج صالة التحرير

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