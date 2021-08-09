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تقديم العلاج بالمجان.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين

07:30 م الإثنين 09 أغسطس 2021
تقديم العلاج بالمجان.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أوصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس، وكذلك توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس والأماكن العامة لتوفير أغذية صحية وسليمة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة "سايلو فودز" والتي ستقود قاطرة ثقافة التغذية الصحية السليمة بمصر، فضلاً عن التعاون مع الوزارات المعنية لتحسين جودة المنتجات الغذائية للأسر المصرية لتأسيس نظام صحي سليم لأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" اجتماعًا، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس ضمن مبادرات الصحة العامة، وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة لحالتهم الصحية، مما يساهم في جعل المنظومة التعليمية قوامها الحياة الصحية السليمة للطالب والمعلم.

هالة زايد وزيرة الصحة الكشف الطبي المعلمين

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