رئيس مياه القناة: التدريب الجيد وراء إصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي

(أ ش أ):

أعلن عبدالحميد عصمت (رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة) أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقرية سرابيوم ومنطقة البعالوة، في مدة زمنية وجيزة وفي وقت قياسي.

وأضاف عصمت - في بيان اليوم الاثنين- أن التحرك الفوري وانتقال الفنيين وعمال الشركة يرجع للتدريب الجيد والعمل على تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين، موضحًا أن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغا عن كسر مفاجئ في مسورة المياه الرئيسية قطر 6 بوصات بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وكسر في ماسورة المياه الرئيسية قطر 4 بوصات المغذية لمنطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وأشار إلى أن الفنيين وعمال الشركة انتقلوا على الفور إلى موقع الكسور، وتم إصلاحها في وقت قياسي، تحت إشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد، والدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل الكبير.

وأوضح متابعته بصفة مستمرة لعملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميا على مدار 24 ساعة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها على مستوى محافظات إقليم القناة الثلاث (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد).

ووجه جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أية مشكلات أو معوقات من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

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