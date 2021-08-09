للمرة الأولى منذ افتتاحها.. تدريب أئمة من الأوقاف بأكاديمية الأزهر للتأهيل

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، مشاركة 15 إماما بالأوقاف في دورة "التميز الدعوي".

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يشارك فيها أئمة من وزارة الأوقاف في الدورات التدريبية لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، منذ افتتاحها.

من جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وقال وزير الأوقاف في بيان له، الاثنين، "يسرني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي شارك فيها 15 إمامًا مع زملائهم من وعاظ الأزهر الشريف".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق المشترك مع مؤسسة الأزهر، لإقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة للأئمة والوعاظ، وتحصين الأئمة من خلال منهج الأزهر الديني التربوي الدقيق، لتأهيل علماء وأئمة قادرين على النهوض الفكري والديني والثقافي للأمة، ومواجهة التحديات المعاصرة، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

وانطلقت فعاليات دورة "التميز الدعوي" التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بنظام التعليم عن بعد، وذلك بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف، في السابع من يوليو الماضي، واستمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أسابيع.

وصرح الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تأهيل الأئمة والوعاظ من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية اللازمة؛ حتى يكون على دراية بمجريات العصر وتطوراته، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتى في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تحصين الأئمة بما يحتاجونه لمجابهة المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ أسس التعايش السلمي داخل المجتمع.